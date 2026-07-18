A 20enne incinta di cinque mesi è riuscita a scappare da una situazione di violenze domestiche e ha chiamato la polizia. Secondo quanto riferito, il marito di 26 anni l’avrebbe costretta a prostituirsi e avrebbe aggredito fisicamente. È stato arrestato in seguito alle indagini. La ragazza ha riferito di aver subito ripetuti abusi durante il rapporto con il marito. La polizia ha avviato le verifiche e le indagini per approfondire i fatti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La fuga della giovane e l’intervento della polizia. Una ragazza di 20 anni, al quinto mese di gravidanza, è riuscita a sottrarsi a un lungo periodo di violenze domestiche trovando il coraggio di chiedere aiuto. La vicenda è avvenuta a Padova, dove la polizia ha arrestato il marito, un 26enne di nazionalità romena, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo è stato inoltre segnalato per sfruttamento della prostituzione. La svolta è arrivata giovedì scorso, quando la giovane è riuscita a rifugiarsi all’interno di un bar. In stato di forte agitazione, ha raccontato al titolare di essere stata appena aggredita dal marito e di temere per la propria vita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Padova, incinta al quinto mese costretta a prostituirsi e picchiata dal marito: arrestato un 26enne

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