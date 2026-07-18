Una donna di 20 anni, incinta di cinque mesi, è fuggita da un appartamento a Padova dove era segregata e costretta a prostituirsi. La vittima viveva in isolamento totale, sottoposta a violenze quotidiane e sfruttamento. La donna è riuscita a scappare e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. La polizia ha avviato le indagini, mentre la donna è stata assistita dai servizi sociali.

Un incubo fatto di isolamento totale, violenze quotidiane e sfruttamento, consumato tra le mura domestiche e aggravato da uno stato di estrema vulnerabilità. Una ragazza romena di vent’anni, incinta al quinto mese, è stata salvata dalla Polizia a Padova dopo essere riuscita a sfuggire al marito, un connazionale di 26 anni, che la costringeva a prostituirsi. La svolta è arrivata nei giorni scorsi nel quartiere Sacro Cuore. Approfittando di un momento di sonno del suo aguzzino, la giovane è riuscita a scappare di casa e a rifugiarsi in un bar della zona. Visibilmente stremata e terrorizzata, ha accennato il suo dramma al titolare dell’esercizio, raccontando di essere stata picchiata e minacciata di morte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Segregata e costretta a prostituirsi al quinto mese di gravidanza: ventenne sfugge all’incubo a Padova

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