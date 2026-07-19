Violento scontro tra due auto nel Catanzarese | muore un giovane altre due persone ferite
Un incidente stradale sulla SS 106 nel Catanzarese ha causato la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, coinvolgendo due auto in collisione violenta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.
Un giovane è morto e altre due persone sono rimaste ferite in un gravissimo incidente stradale sulla Ss 106 nel Catanzarese nella tarda sera di ieri 18 luglio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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