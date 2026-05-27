Due auto si sono scontrate violentemente in tarda mattinata, causando il ferimento di due persone. Le vetture si sono toccate lungo una strada principale, con un impatto che ha provocato danni evidenti ai veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Le condizioni cliniche dei due feriti non sono state rese note. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

? Punti chiave Come sono avvenuti i contatti tra le due vetture?. Quali sono le condizioni cliniche dei feriti trasportati in ospedale?. Perché i Vigili del Fuoco hanno dovuto isolare l'area?. Quali criticità hanno causato la collisione su quella strada montana?.? In Breve Incidente avvenuto martedì 26 maggio 2026 nelle strade della zona montana di Monti.. Vigili del Fuoco di Olbia intervengono per messa in sicurezza e prevenzione incendi.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici per ricostruire la dinamica della collisione tra le vetture.. Necessità di monitoraggio sicurezza stradale sui collegamenti extraurbani tra Monti e Olbia.. Almeno due persone sono rimaste ferite nel territorio di Monti durante il primo pomeriggio di martedì 26 maggio 2026, a seguito di un violento scontro stradale che ha coinvolto due automobili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monti, violento scontro tra due auto: due persone ferite e soccorsi

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