Un incidente scontro tra due auto si è verificato nella notte sulla strada statale 106 a Sellia Marina. Un giovane è morto e due persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 23. La strada è stata chiusa temporaneamente per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il 118. Le cause dello scontro sono ancora da accertare.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Incidente mortale nella notte a Sellia Marina. Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un giovane nella tarda serata di ieri, sabato 18 luglio, lungo la strada statale 106, nel territorio di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. Nell’impatto tra due automobili, altre due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale sanitario. Secondo le prime ricostruzioni, il violento schianto si è verificato mentre una Fiat Panda e una Fiat 500 si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. L’urto è stato particolarmente grave e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Il giovane estratto dalle lamiere è morto dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tragedia nel Catanzarese: scontro devastante tra due auto, giovane perde la vita, due feriti

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