Durante il concerto di Bad Bunny a Milano, una violenta grandinata ha colpito il pubblico. La pioggia di ghiaccio ha causato il panico tra i circa 80.000 spettatori presenti, portando a un’evacuazione di emergenza. Molti sono rimasti feriti mentre si cercava di mettersi in salvo. La perturbazione ha trasformato la serata in un momento di caos, con la grandine che ha investito la zona del concerto in pochi istanti.

Prima la musica, le luci e migliaia di persone riunite davanti al palco. Poi, in pochi istanti, il cielo si è chiuso e l’atmosfera della serata è cambiata radicalmente: una violenta perturbazione ha portato grandine, vento e apprensione in mezzo al pubblico. I chicchi caduti con forza, accompagnati da raffiche improvvise, hanno spinto gli addetti alla sicurezza a fermare lo spettacolo. Nel caos dei minuti successivi, l’attenzione si è concentrata sulle persone colpite e sulle procedure per mettere tutti al riparo. Grandine al concerto di Bad Bunny: paura a Milano. L’episodio si è verificato nella serata di Milano, all’ippodromo La Maura, dove era in corso il concerto di Bad Bunny. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Violenta grandinata sul concerto di Bad Bunny a Milano: feriti e 80mila evacuati. Caos!

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Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. I vigili del fuoco evacuano

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Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny. Spettatori evacuati, diversi feritiUna violenta grandinata ha colpito Milano, interrompendo il concerto di un artista portoricano.

Temi più discussi: Violenta grandinata su Milano, interrotto il concerto di Bad Bunny; Tempesta di grandine su Bad Bunny a Milano, concerto sospeso: evacuati gli 80mila spettatori all’ippodromo, alcuni fan feriti; A Milano grossi chicchi di grandine: interrotto il concerto di Bad Bunny, alcuni spettatori feriti; Milano, la grandine ferma Bad Bunny.

#BadBunny Violenta grandinata sulla seconda e ultima data milanese del Debí tirar más fotos World Tour, 40' dopo l'inizio. Diversi spettatori feriti, secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, dagli enormi chicchi. Da definire eventuali rimborsi o recupero dat x.com

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