?Bad Bunny interrotto il concerto a Milano per un forte temporale | spettatori feriti alla testa da una violenta grandinata evacuati in 80mila
Durante un concerto a Milano, il cantante portoricano Bad Bunny ha interrotto lo spettacolo a causa di un forte temporale. La pioggia intensa e la grandinata hanno causato il ferimento di alcuni spettatori alla testa. Circa 80.000 persone sono state evacuate dall’area dell’ippodromo La Maura. L’evento si è concluso anticipatamente, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti.
Bad Bunny saluta in anticipo Milano. Dopo il successo di venerdì sera, il cantante portoricano è stato costretto a interrompere il concerto all'ippodromo La Maura a. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati
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