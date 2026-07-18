?Bad Bunny interrotto il concerto a Milano per un forte temporale | spettatori feriti alla testa da una violenta grandinata evacuati in 80mila

Notizia in breve

Durante un concerto a Milano, il cantante portoricano Bad Bunny ha interrotto lo spettacolo a causa di un forte temporale. La pioggia intensa e la grandinata hanno causato il ferimento di alcuni spettatori alla testa. Circa 80.000 persone sono state evacuate dall’area dell’ippodromo La Maura. L’evento si è concluso anticipatamente, lasciando il pubblico in attesa di ulteriori aggiornamenti.