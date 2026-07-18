Bad Bunny grandinata sul concerto a Milano | feriti spettatori

Una grandinata improvvisa si è abbattuta durante il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai di Milano, poco dopo le 21. La pioggia di ghiaccio ha colpito gli spettatori presenti, causando alcuni feriti. La situazione ha interrotto l’evento, mentre i soccorritori intervenivano per prestare assistenza. Non sono stati forniti dettagli sul numero di feriti o sulle loro condizioni. La pioggia intensa ha duramente colpito l’area durante l’esibizione.

Una violenta grandinata si è abbattuta in serata su Milano e ha coinvolto anche il concerto di Bad Bunny all’Ippodromo Snai. La grandinata è arrivata poco dopo le 21, mentre il musicista portoricano si stava esibendo. I vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare le migliaia di persone accorse per il concerto. Diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti in particolare alla testa a causa delle dimensioni della grandine e soccorsi dal personale del 118. Il concerto è stato sospeso. L’arena è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Bad Bunny, interrotto il concerto a Milano per un forte temporale: 80mila spettatori evacuati

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