Violenta grandinata a Milano strade e scale delle metropolitane imbiancate dai chicchi giganti – Video
Sabato 18 luglio, Milano è stata colpita da una forte grandinata accompagnata da un temporale. Le strade e le scale delle metropolitane si sono ricoperte di chicchi di grandi dimensioni. La pioggia intensa ha causato disagi e accumuli di acqua in diverse zone della città. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La situazione si è normalizzata nelle ore successive, con rientro alla normalità delle condizioni meteo.
Una violenta grandinata ha colpito Milano nella serata di sabato 18 luglio. Oltre alla grandine la città ha vissuto anche un violento temporale. Il meteo ha interrotto anche il concerto di Bad Bunny: i vigili del fuoco hanno evacuato le migliaia di persone che si trovavano all’Ippodromo di San Siro per assistere al secondo appuntamento dell’artista a Milano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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