Violenta grandinata a Milano strade e scale delle metropolitane imbiancate dai chicchi giganti – Video

Notizia in breve

Sabato 18 luglio, Milano è stata colpita da una forte grandinata accompagnata da un temporale. Le strade e le scale delle metropolitane si sono ricoperte di chicchi di grandi dimensioni. La pioggia intensa ha causato disagi e accumuli di acqua in diverse zone della città. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La situazione si è normalizzata nelle ore successive, con rientro alla normalità delle condizioni meteo.