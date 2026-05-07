Nel pomeriggio di oggi, il Friuli Venezia Giulia è stato colpito da una forte grandinata, con chicchi di grandi dimensioni che hanno causato danni alle auto e alle colture. Le strade della regione sono state bloccate per le auto parcheggiate e le pozzanghere di grandi dimensioni. L’evento ha seguito una serie di temporali intensi, che hanno portato anche a formazione di nuvole molto compatte e rapide variazioni di clima.

Nel pomeriggio odierno il Friuli Venezia Giulia è stato investito da una rapida escalation di maltempo intenso, con temporali violenti, grandinate improvvise e formazioni nuvolose spettacolari che hanno trasformato il cielo in poche decine di minuti. Quella che inizialmente sembrava una semplice fase di instabilità pomeridiana si è evoluta in un sistema temporalesco strutturato e severo, capace di produrre fenomeni localmente estremi e di forte impatto sul territorio. Le condizioni atmosferiche erano già favorevoli allo sviluppo dei fenomeni: aria umida nei bassi strati, temperature in aumento dopo le schiarite del mattino e correnti più fredde in quota hanno creato il contesto ideale per l’innesco dei temporali convettivi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Grandinata violentissima in Italia, chicchi giganti e strade bloccate: danni enormi

Notizie correlate

Forte grandinata a Roma Nord, pioggia e temporale: grossi chicchi imbiancano le stradeRoma Nord e provincia nel primo pomeriggio di oggi sono interessate da una forte grandinata che ha imbiancato le strade.

Italia, grandinata shock in autostrada: enormi disagi alla circolazioneIl cielo plumbeo si è chiuso all’improvviso sopra le teste di centinaia di viaggiatori, trasformando un pomeriggio apparentemente ordinario in una...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Maltempo, violente grandinate in mezza Lombardia e neve sui passi alpini. Il punto da Milano a Varese fino a Como passando per Sondrio; Violenta grandinata a Cislago: strade imbiancate come a Natale, fiumi di ghiaccio nel Saronnese; Maltempo Lombardia, furiosa grandinata a Cislago: località paralizzata dal bianco | VIDEO; Maltempo Bulgaria, gelo e violente grandinate fuori stagione: l’aria polare porta scenari invernali a maggio | VIDEO.

Grandine, strade sommerse, fiumi in piena e neve sulle Alpi: le immagini impressionanti del Nord Italia (dove sembra tornato l’inverno)Il Nord Italia stretto nella morsa di un’importante perturbazione: strade ricoperte di grandine, fiumi sotto pressione e neve sulle Alpi. greenme.it

Il risveglio ha riservato una brutta sorpresa alla nostra filiale di Vigevano, la cui sede è stata colpita da una violentissima grandinata. Danni e disagi sono stati superati da un forte spirito di squadra che ha visto i collaboratori delle altre nostre filiali correre in aiu - facebook.com facebook