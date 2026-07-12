Una violenta grandinata si è abbattuta su Martina Franca domenica 12, con chicchi di dimensioni simili a uova. L’evento si è verificato poco dopo le 13, quando era in corso un’allerta gialla della Protezione civile per la Puglia centrale. La grandine ha causato danni alle automobili e alle coperture di alcuni edifici, interrompendo temporaneamente le attività nella zona. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti.

Poco dopo le 13 di domenica 12 l’allerta gialla lanciata dalla Protezione civile per la Puglia centrale s’è concretizzata in un improvviso temporale nella zona della Valle d’Itria (tra le province di Bari, Brindisi, Taranto) accompagnato anche da una grandinata che ha colpito in particolare tutta l’area compresa tra Crispiano, Martina Franca (nell'area di San Paolo a pochi chilometri dalla città) e Ceglie Messapica. La temperatura s’è anche abbassata di una decina di gradi e molte coltivazioni sono state danneggiate dai chicchi di grandine grandi come uova. Sin dal mattino la giornata nel territorio tarantino era stata... 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Martina Franca, violenta grandinata. Chicchi come uova

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