Il ciclista Vingegaard si è ritirato dal Tour de France dopo una caduta. È la prima volta dal 2021 che non si vede uno dei due favoriti occupare i primi due posti a Parigi. La caduta ha portato alla sua uscita dalla corsa, interrompendo la sua partecipazione. La notizia ha modificato la classifica generale e le strategie dei concorrenti ancora in gara.

Per la prima volta dal 2021 non vedremo Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard occupare i primi due posti del podio a Parigi del Tour de France. Niente da fare infatti per il 29enne danese della Visma, re del Giro d’Italia, che proprio nella notte era stato sottoposto a un controllo antidoping a sorpresa (attorno alle 2) che aveva provocato molte polemiche. Vingegaard è caduto a una ventina di chilometri dalla fine della quindicesima frazione del Tour, in una curva. Il danese era in quinta posizione del trenino della Visma, e ha battuto la spalla destra con probabile frattura della clavicola, mentre gli altri coinvolto, cioè Hindley e i compagni di Pogacar Grossschartner e Del Toro, sono riusciti a ripartire. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vingegaard shock: cade e si ritira dal Tour de France

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