Durante la quattordicesima tappa del Tour de France, a 21 km dall’arrivo in salita a Plateau de Solaison, Jonas Vingegaard è caduto. La sua squadra stava spingendo in quel momento, ma il ciclista è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha causato gravi ferite. Vingegaard si è ritirato dalla corsa a causa delle conseguenze dell’incidente.

Jonas Vingegaard è caduto quando mancavano 21 km al termine della quattordicesima tappa del Tour de France, che prevede l’arrivo in salita a Plateau de Solaison. I suoi compagni di squadra del Team Visma Lease a Bike stavano lavorando proprio per il fuoriclasse danese, che si trovava nelle prime cinque posizioni e sperava di reagire dopo non aver brillato in montagna durante le prime due settimane della Grande Boucle. Il fresco vincitore del Giro d’Italia ha però commesso una sbavatura di guida mentre stava affrontando una curva verso sinistra ed è finito violentemente a terra, andando a picchiare con la spalla destra su un marciapiedi. La botta è stata davvero molto violenta, Jonas Vingegaard è rimasto frastornato sull’asfalto, pian piano ha rialzato il busto, ma si vedeva chiaramente che era sofferente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jonas Vingegaard si ritira al Tour de France! Caduta letale: la sua squadra stava tirando

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Jonas Vingegaard Expresses Frustration During Tour de France 2026 Stage 5

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