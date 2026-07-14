Matteo Trentin ha abbandonato il Tour de France prima della decima tappa, prevista per oggi. La decisione è stata presa dopo una notte difficile, che ha reso impossibile la sua partecipazione alla gara. Trentin non sarà quindi presente sulla salita del Massiccio Centrale. La sua uscita dal percorso si è verificata in prossimità della metà della competizione, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche dell’addio.

Matteo Trentin ha dovuto abbandonare il Tour de France alla vigilia della decima tappa, in programma oggi (martedì 14 luglio, giorno di festa nazionale in terra transalpina). L’alfiere della Tudor Pro Cycling Team non sarà al via di Aurillac, dove il gruppo muoverà le prime pedalate per percorrere i 167 km che condurranno a Le Lioran affrontando ben sette GPM sul Massiccio Centrale. Il 36enne aveva cercato di entrare in fuga nelle prime nove frazioni e sperava di essere protagonista nella seconda parte della Grande Boucle, ma una forte febbre risentita nella notte lo ha costretto ad alzare bandiera bianca in occasione della sua quindicesima partecipazione alla corsa a tappe più prestigiosa e importante al momento (soltanto nel 2017 non riuscì ad arrivare a Parigi). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Trentin si ritira dal Tour de France: notte complicata, non sarà sul Massiccio Centrale

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