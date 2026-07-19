Villa Frescot quanto costa la reggia degli Agnelli in vendita su Sotheby’s

Da novella2000.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Villa Frescot, conosciuta come la reggia degli Agnelli, è in vendita tramite Sotheby’s. La proprietà, situata in un'area verde di Torino, è stata di proprietà di Gianni Agnelli e sua moglie Marella. Il prezzo della villa non è stato reso pubblico. La dimora storica ha attirato l’attenzione sui social per le sue immagini e il suo stile. La vendita rappresenta un nuovo capitolo per questa residenza di grande valore storico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La reggia degli Agnelli è in vendita, quanto costa? Il valore della villa storica immersa nel verde e le immagini sui social. La Reggia degli Agnelli torna protagonista con la sua vendita: Villa Frescot, la storica dimora torinese appartenuta a Gianni Agnelli e alla moglie Marella, continua a suscitare interesse per il suo fascino senza tempo. Ma la domanda che molti si pongono è: quanto costa? La residenza ottocentesca, immersa nelle colline di Torino e circondata da un vasto parco panoramico, è oggi sul mercato con una valutazione di milioni di euro. La proprietà si trova lungo la Strada Comunale di San Vito a Revigliasco e si sviluppa all’interno di un’area privata di oltre tre ettari e mezzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

villa frescot quanto costa la reggia degli agnelli in vendita su sotheby8217s
© Novella2000.it - Villa Frescot, quanto costa la reggia degli Agnelli in vendita su Sotheby’s
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Agnelli Family Lifestyle: Inside Italys Most Powerful Luxury Dynasty

Video The Agnelli Family Lifestyle: Inside Italys Most Powerful Luxury Dynasty

Notizie e thread social correlati

Villa Frescot, la storica dimora della famiglia Agnelli in vendita su Sotheby’s: 29 camere e 15 bagni. Quanto costa – Il videoUna villa ottocentesca sulle colline di Torino, con 29 camere e 15 bagni, è in vendita tramite Sotheby’s.

Villa Frescot degli Agnelli in vendita su Sotheby’s e le altre pillole del giornoVilla Frescot, storica residenza della famiglia Agnelli sulle colline torinesi, è in vendita su Sotheby’s.

Temi più discussi: Villa Frescot, la storica dimora della famiglia Agnelli in vendita su Sotheby's: 29 camere e 15 bagni. Quanto costa - Il video; Villa Frescot, la dimora degli Agnelli su Sotheby's. L'annuncio sui social: Vendesi proprietà iconica; Vendesi proprietà iconica, sui social l'annuncio per Villa Frescot; Villa Frescot degli Agnelli è ancora in vendita: quanto costa.

villa frescot villa frescot quanto costaDa villa Frescot a Torino (in vendita) a Villar Perosa, tutte le case (milionarie) della famiglia AgnelliConsiderata la casa più amata dall'Avvocato Gianni Agnelli, per più di mezzo secolo simbolo e quartier generale del capitalismo italiano, si tratta di di una villa ottocentesca sulla collina torinese ... elle.com

villa frescot villa frescot quanto costaVilla Frescot, in vendita la storica dimora della famiglia Agnelli: 29 camere, 15 bagni e dépendance. Quanto costaVentinove camere, quindici bagni, oltre 1.200 metri quadrati solo per la residenza principale, più dépendance e autorimessa. Villa Frescot, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web