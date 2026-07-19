Villa Frescot quanto costa la reggia degli Agnelli in vendita su Sotheby’s

La Villa Frescot, conosciuta come la reggia degli Agnelli, è in vendita tramite Sotheby’s. La proprietà, situata in un'area verde di Torino, è stata di proprietà di Gianni Agnelli e sua moglie Marella. Il prezzo della villa non è stato reso pubblico. La dimora storica ha attirato l’attenzione sui social per le sue immagini e il suo stile. La vendita rappresenta un nuovo capitolo per questa residenza di grande valore storico.

La reggia degli Agnelli è in vendita, quanto costa? Il valore della villa storica immersa nel verde e le immagini sui social. La Reggia degli Agnelli torna protagonista con la sua vendita: Villa Frescot, la storica dimora torinese appartenuta a Gianni Agnelli e alla moglie Marella, continua a suscitare interesse per il suo fascino senza tempo. Ma la domanda che molti si pongono è: quanto costa? La residenza ottocentesca, immersa nelle colline di Torino e circondata da un vasto parco panoramico, è oggi sul mercato con una valutazione di milioni di euro. La proprietà si trova lungo la Strada Comunale di San Vito a Revigliasco e si sviluppa all’interno di un’area privata di oltre tre ettari e mezzo. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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The Agnelli Family Lifestyle: Inside Italys Most Powerful Luxury Dynasty

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