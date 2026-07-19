Villa Ferretti dieci anni di rinascita | a Bacoli due giorni dedicati ai beni comuni

Notizia in breve

A Bacoli si sono svolti due giorni dedicati ai beni comuni, celebrando il decimo anniversario della rinascita di Villa Ferretti. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati alla tutela del patrimonio pubblico e alla gestione sostenibile del territorio. Nel frattempo, negli studi scientifici, si è evidenziato che il “Co-Bedding”, ovvero l’uso condiviso di cure tra neonati prematuri, è stato approfondito attraverso il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson. Un vulcanologo ha invece sottolineato che sui Campi Flegrei il rischio è elevato e ci sono stati errori di comunicazione.