Bacoli celebra i 10 anni di Villa Ferretti con la Carta dei Beni Comuni
Bacoli ha organizzato due giornate di confronto il 20 e 21 luglio per celebrare i dieci anni di Villa Ferretti, con l’obiettivo di discutere sulla gestione del patrimonio pubblico e sulla valorizzazione dei beni comuni. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, focalizzandosi sulla Carta dei Beni Comuni, uno strumento adottato per promuovere la tutela e l’uso condiviso delle risorse pubbliche. L’iniziativa si è svolta presso la sede di Villa Ferretti.
Due giornate di confronto dedicate alla gestione del patrimonio pubblico e alla valorizzazione dei beni comuni. Il 20 e 21 luglio Villa Ferretti, a Bacoli, ospiterà l’iniziativa “La Carta dei Beni Comuni – 10 anni di Villa Ferretti”, promossa dal Comune per celebrare il decennale dell’apertura alla comunità della storica struttura confiscata alla camorra. L’obiettivo è quello di avviare un percorso partecipato che porti alla stesura della Carta dei Beni Comuni, un documento che, partendo dall’esperienza di Bacoli e di Villa Ferretti, possa rappresentare un modello di amministrazione condivisa e di cittadinanza attiva. Un appuntamento che unisce memoria, legalità e partecipazione, valorizzando uno dei simboli del riscatto del territorio flegreo. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
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