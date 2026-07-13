Bacoli celebra i 10 anni di Villa Ferretti con la Carta dei Beni Comuni

Notizia in breve

Bacoli ha organizzato due giornate di confronto il 20 e 21 luglio per celebrare i dieci anni di Villa Ferretti, con l’obiettivo di discutere sulla gestione del patrimonio pubblico e sulla valorizzazione dei beni comuni. L’evento ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, focalizzandosi sulla Carta dei Beni Comuni, uno strumento adottato per promuovere la tutela e l’uso condiviso delle risorse pubbliche. L’iniziativa si è svolta presso la sede di Villa Ferretti.