È tempo di Villa Summer Fest Tre giorni dedicati ai più giovani fra concerti giochi e laboratori

Da domani a sabato, nell’area feste di via Sauro, si svolge Villa Summer Fest, una manifestazione di tre giorni rivolta ai giovani. L’evento prevede concerti, giochi e laboratori gratuiti, organizzati dal Comune di Villasanta attraverso il tavolo delle politiche giovanili. La manifestazione coinvolge la cittadinanza e si svolge in un’area all’aperto, con attività pensate per coinvolgere i partecipanti in un clima di svago e socializzazione.

Villa Summer Fest: tre giorni di musica, laboratori e divertimento per i giovani, a Villasanta. Il Comune di Villasanta, attraverso il tavolo delle politiche giovanili, presenta la kermesse di eventi gratuiti dedicate ai giovani e alla cittadinanza, in programma da domani a sabato nell’area feste di via Sauro. L’iniziativa ha l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e partecipazione, offrendo attività pensate per valorizzare creatività, benessere e aggregazione in particolare nelle nuove generazioni. Il festival animerà la città con musica dal vivo, attività fisica, performance artistiche, street food e laboratori (uno dedicato alla meditazione: il laboratorio di mindfulness). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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