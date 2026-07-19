Dal 2012, sono state rubate 38 armi di servizio della polizia locale di Roma Capitale, tutte regolarmente denunciate. Nonostante in alcune occasioni i vigili siano armati in strada, ci sono stati episodi in cui sono stati derubati a casa. Ogni anno si registrano circa tre furti di pistole, secondo le ordinanze di revisione annuale delle armi in dotazione ai vigili urbani.

Dal 2012 ad oggi sono state rubate 38 armi di servizio della polizia locale di Roma Capitale, il cui furto - si legge nelle ordinanze annuali di revisione delle pistole in dotazione ai Caschi bianchi - è stato «regolarmente» denunciato. Il ritmo è di quasi tre armi all'anno, ma gli ultimi dodici mesi superano la media: sono state cinque infatti le pistole trafugate fra maggio 2025 e il 30 giugno scorso, data dell'ultima ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri. Si tratta di quattro Beretta 84 calibro 9x17 e una Heckler & Koch calibro 9x19. Secondo il Comando generale, interpellato da Il Tempo, gli ultimi cinque episodi (ma anche «la maggior parte» di quelli avvenuti in passato) sarebbero dovuti a furti in abitazione subìti dagli agenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vigili urbani armati in strada ma derubati a casa. Sparite tre pistole all'anno

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