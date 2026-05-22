Consiglio comunale l' opposizione chiede verifiche psicofisiche sui vigili urbani armati
Nel corso del consiglio comunale, i consiglieri di opposizione hanno presentato un'interrogazione urgente rivolta all'amministrazione. La richiesta riguarda le verifiche psicofisiche sui vigili urbani armati, con particolare attenzione allo stato di attuazione del regolamento della polizia municipale approvato dal consiglio stesso. La questione si concentra sull'obbligo di certificazione di idoneità, stabilito dal regolamento, e sulla sua applicazione pratica. La discussione si è concentrata sulla conformità delle procedure alle normative vigenti.
I consiglieri di opposizione hanno presentato un'interrogazione urgente all'amministrazione comunale per fare chiarezza sullo stato di attuazione del regolamento della polizia municipale, approvato dal consiglio comunale, con specifico riferimento all'obbligo di certificazione di idoneità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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