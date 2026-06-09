Il consiglio comunale ha approvato l’uso dei taser da parte dei vigili urbani, con una condizione di verifica tra un anno. Il voto ha visto il voto favorevole del Partito Democratico, che ha superato i dubbi espressi in precedenza. Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza, ha commentato la decisione, affermando che non si sarebbe mai pensato di arrivare a questo risultato. La delibera prevede che l’utilizzo degli strumenti sia soggetto a controlli e valutazioni future.

"Pensavo che questo giorno non sarebbe mai arrivato". Mastica amaro, Michele Albiani, presidente della commissione Sicurezza del Comune ed esponente del Partito democratico. Sì, perché ieri pomeriggio in Consiglio comunale è finalmente sbarcata la delibera che prevede la modifica del Regolamento della Polizia locale per dotare i vigili urbani milanesi dei taser, le armi ad impulsi elettrici che i “ghisa“ hanno già sperimentato negli ultimi sei mesi del 2025. La relazione del comandante del Corpo Gianluca Mirabelli, all’inizio del 2026, è stata positiva, la Giunta comunale guidata dal sindaco Giuseppe Sala ha deliberato la modifica, i sindacati degli agenti hanno chiesto di essere dotati del... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Taser per i vigili urbani. Il Pd supera i dubbi: "Sì ma condizionato. Verifica tra un anno"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’uso dei taser per i vigili. Dubbi nel centrosinistra ma il fronte del "sì" tiene. Presto il voto in ConsiglioIl Consiglio comunale si appresta a votare sull’uso dei taser da parte dei vigili.

Milano verso il taser in dotazione ai vigili urbani. Il sindaco si iscrive al fronte del sì: “Appropriato”Il sindaco di Milano ha dichiarato che l’utilizzo dei taser da parte dei vigili urbani è “appropriato”, sostenendo l’adozione di questa misura.

Temi più discussi: Taser per i vigili urbani. Il Pd supera i dubbi: Sì ma condizionato. Verifica tra un anno; I vigili avranno il taser, c’è l’accordo nel Pd per sbloccare il voto; L'attivista transgender: Non mi sentirei sicura. A Milano esplode il caso taser ai vigili nel giorno del voto in Comune; Taser a Milano: che il sindaco si dimetta.

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE MILANO Taser, tutte le strategie per avere il sì del Consiglio L'obiettivo è chiudere già oggi in aula: se la mediazione è ok la delibera passerà Tra le richieste un aumento delle pattuglie di vigili by night e presid x.com

Taser per i vigili urbani. Il Pd supera i dubbi: Sì ma condizionato. Verifica tra un annoVia alla discussione in Consiglio sulla dotazione dell’arma alla Polizia locale. Albiani (Pd) cambia posizione. Verri (Lega) in aula con una pistola ad acqua. ilgiorno.it

I vigili avranno il taser, c’è l’accordo nel Pd per sbloccare il votoLa proposta di Sala per la nuova dotazione trova i numeri in aula. Agli agenti saranno chiesti corsi di formazione e più pattuglie serali ... milano.repubblica.it

Se le donne affrontassero un reale rischio per la sicurezza negli appuntamenti, allora il loro comportamento lo rappresenterebbe reddit