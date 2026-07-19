Tempo di lettura: < 1 minuto Una serata all’insegna della cultura, della musica e della valorizzazione delle radici quella che si è svolta al Grand Hotel Telese Terme in occasione della presentazione del libro I racconti della Terra del Ciliegio di Sotto, l’ultima opera della scrittrice Angelina Iannotti. L’incontro ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico che ha seguito con interesse gli interventi in programma, alternati a momenti musicali affidati al soprano Lina Malgieri, accompagnata al pianoforte dal maestro Michele Leone, e alla lettura di alcuni brani del volume a cura di Caterina Iannotti. A coordinare la serata è stato il colonnello Giulio Di Marzio, mentre i saluti istituzionali sono stati affidati al sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Presentato a Telese Terme il libro di Angelina Iannotti: una serata tra cultura, musica e identità del territorio

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