Tempo di lettura: 3 minuti Sabato 18 luglio 2026, alle ore 20:30, il Grand Hotel Telese Terme ospiterà la presentazione del volume I racconti della Terra del ciliegio di sotto di Angelina Iannotti, una raccolta nella quale memoria, natura, legami familiari e dimensione fantastica si intrecciano in una narrazione delicata ed evocativa. La serata si aprirà con un momento musicale affidato al soprano Lina Malgieri, accompagnata al pianoforte dal maestro Michele Leone. L’introduzione all’incontro e la presentazione dell’autrice saranno curate dal Colonnello Giulio Di Marzo, coordinatore della serata. Ufficiale degli Alpini, formatosi presso l’Accademia Militare di Modena, Di Marzo ha maturato una significativa esperienza nell’ambito di organismi e comandi internazionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Al Grand Hotel Telese Terme la presentazione de I racconti della Terra del ciliegio di sotto di Angelina Iannotti

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