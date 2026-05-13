Svolta storica per l’economia di Telese Terme | due multinazionali scelgono il territorio

Due multinazionali hanno deciso di investire nel territorio di Telese Terme, segnando una svolta significativa per la zona. Le aziende hanno firmato accordi ufficiali e stanno avviando le procedure per l’insediamento. L’intervento prevede l’occupazione di nuovi posti di lavoro e la realizzazione di infrastrutture. La notizia è stata comunicata attraverso comunicati ufficiali e incontri pubblici con le autorità locali.

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Tempo di lettura: 2 minuti Si apre una nuova stagione di sviluppo per la città di Telese Terme. Ieri, presso la sede comunale, sono stati ufficializzati gli accordi con i vertici di due importanti multinazionali, rispettivamente di origine olandese e polacca, che hanno già sottoscritto i contratti per l’insediamento produttivo sul territorio comunale. L’operazione è il coronamento di una programmazione strategica volta al rilancio economico e alla creazione di occupazione stabile. L’arrivo di queste realtà internazionali rappresenta un segnale inequivocabile della solidità e della capacità attrattiva del tessuto economico locale. “ Oggi per Telese Terme è una giornata che definirei storica.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Svolta storica per l’economia di Telese Terme: due multinazionali scelgono il territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Telese Terme, Caporaso presenta la squadra: riparte ‘Tutti Telese’A due giorni dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, il sindaco uscente di Telese Terme, Giovanni Caporaso, rompe gli indugi e... Leggi anche: Il Questore Leuci in visita al Commissariato di Telese Terme Si parla di: Si è svolta a Solopaca l'iniziativa Piantiamo fiori, coltiviamo bellezza!, promossa dalla Pro loco. Telese, alle Terme Jacobelli arriva l’evento ‘MAGICON’Quattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica e intrattenimento animeranno Telese Terme dal 30 maggio al 2 giugno 2026 con MAGICON – by Janara Esoterismo e Magia, il festival dedicato al ... ntr24.tv Telese Terme al voto, sfida Caporaso-Bozzi per l’amministrazione del futuroC’è un’aria particolare a Telese Terme in questa primavera 2026. Non è solo la consueta attesa per la stagione turistica che bussa alle porte, ma è il fermento di una comunità che si prepara a decider ... ntr24.tv