Viale dell’Appennino Donna aiuta un pedone e viene travolta | è grave
Un'auto ha investito una donna di 36 anni in viale dell’Appennino, a San Martino in Strada, poco dopo le 10 di ieri. La donna, che aveva aiutato un pedone, è stata travolta vicino a un bar e si trova in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto in mattinata e sono in corso accertamenti sulle cause. La donna è di origini dominicane e le sue condizioni sono state giudicate critiche.
Un altro grave incidente si è verificato ieri sulle strade forlivesi. Il sinistro è avvenuto in mattinata poco dopo le 10 in viale dell’Appennino, a San Martino in Strada: gravemente ferita una 36enne (classe 1989) originiaria della Repubblica Dominicana, investita da un’auto nei pressi di un bar. La donna, stando a una prima sommaria ricostruzione da parte di persone presenti sul luogo – il fatto è comunque al vaglio della Polizia locale, che ha svolto i rilievi –, aveva appena attraversato viale dell’Appennino per accompagnare dall’altra parte un pedone in difficoltà con la bici alla mano. Poi, mentre tornava indietro, il drammatico investimento: la dominicana è ritornata infatti in mezzo alla strada nel momento in cui sopraggiungeva una Renault Clio guidata da una donna, che non è riuscita ad evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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