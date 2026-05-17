Coppia travolta da un’auto in viale Pirelli a Milano | morto Frank Apisa grave la moglie Pamela Fulcher

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato in viale Pirelli, a Milano, coinvolgendo una coppia investita da un'auto. La vittima, un uomo di 77 anni, ha perso la vita, mentre la moglie, di 68 anni, è stata ricoverata in condizioni gravi presso l'ospedale Niguarda. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio e le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le verifiche del caso. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

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Frank Apisa è il 77enne che è morto dopo essere stato travolto da un'auto in viale Pirelli a Milano insieme alla moglie, Pamela Apisa Fulcher, che è ricoverata al Niguarda in gravi condizioni. L'automobilista è risultato negativo a etilometro e drug test. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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