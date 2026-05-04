Paura durante la Fiera di San Ciriaco donna si scontra con un altro pedone e viene travolta

Durante la Fiera di San Ciriaco, poco prima delle 12, si è verificato un incidente lungo viale della Vittoria. Una donna di origini asiatiche si è scontrata con un’altra pedone, che è caduta a terra e poi è stata travolta. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e sono stati chiamati i soccorsi. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Scontro tra pedoni lungo viale della Vittoria durante la Fiera di San Ciriaco. È successo attorno alle 12, quando una donna di origini asiatiche si è scontrata a piedi con un’altra donna che le è poi caduta addosso. Nell’impatto ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Ancona, San Ciriaco, la fiera si fa grande: «Porto-Passetto con 456 stand»ANCONA - Un’estensione quasi raddoppiata rispetto all’edizione 2025, con il nuovo percorso che abbraccia la città “da mare a mare” in un carosello di... Fiera di San Ciriaco 2026, si parte. Tutte le novità: l'intervista agli assessori Eliantonio e Paraventi | VIDEOANCONA – La città si prepara a celebrare il suo Santo Patrono con un’edizione della Fiera di San Ciriaco che punta a unire lo spirito commerciale... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inciampa su di un cordolo mentre gira tra le bancarelle della Fiera, donna finisce al pronto soccorso; Paura alla Fiera di Siviglia: si rompe una fune della giostra 'fionda', feriti anche due minori (Video); Cade durante la Fiera di San Ciriaco, donna trasportata in ospedale; Notte di tensione alla Fiera di San Martino: giovane denunciato dopo una rissa. Monte Compatri – Arriva la Fiera di San Giuseppe tra cultura e tradizione – LE VISITE GUIDATE E GLI APPUNTAMENTIDall’1 al 3 maggio Monte Compatri apre le porte della sua storia con un ricco programma di visite guidate, musei aperti e percorsi culturali pensati per far scoprire il patrimonio del territorio. Dura ... castellinotizie.it In servizio tra le vie della città – Fiera di San Ciriaco I nostri volontari e operatori sono presenti tra le strade della fiera per garantire assistenza sanitaria e supporto a cittadini e visitatori. Siamo giunti al terzo giorno di fiera, proseguendo con lo stesso impegn - facebook.com facebook Corriere dello Sport - La combine di San Siro per non mandare all’Inter arbitri sgraditi (ma l’Inter, lo ricordiamo, non è nell’inchiesta e lo stesso può dirsi per i suoi dirigenti), è stata smentita dai fatti. La chiacchierata è del 2 aprile, giorno di Milan-Inter (1-1) dirett x.com