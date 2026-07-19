Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 19 | 25

Nella giornata del 19 luglio 2026, alle ore 19:25, la rete viaria di Roma e del Lazio presenta diverse criticità. Le informazioni di Astral infomobilità segnalano traffico intenso e possibili rallentamenti su alcune arterie principali, senza indicazioni di chiusure o incidenti di rilievo. La situazione potrebbe variare nel corso della serata e si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade per traffico di rientro verso Roma sulla A1 Firenze Roma per un incidente da poco rimosso permangono code tra Orvieto e Attigliano sulla A24 roma-teramo code da Vicovaro Mandela alla barriera di Roma Est sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata raccordo anulare sulla diramazione Roma nord rallentamenti da Settebagni al bivio Raccordo Anulare e sulla A12 Roma Tarquinia code tra Santa Severa e Cerveteri sempre per traffico di rientro sulla via Aurelia code da via per c'eri a Palidoro e proseguendo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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