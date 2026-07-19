Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 19 | 25

Da romadailynews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella giornata del 19 luglio 2026, alle ore 19:25, la rete viaria di Roma e del Lazio presenta diverse criticità. Le informazioni di Astral infomobilità segnalano traffico intenso e possibili rallentamenti su alcune arterie principali, senza indicazioni di chiusure o incidenti di rilievo. La situazione potrebbe variare nel corso della serata e si consiglia di consultare aggiornamenti in tempo reale prima di mettersi in viaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le strade per traffico di rientro verso Roma sulla A1 Firenze Roma per un incidente da poco rimosso permangono code tra Orvieto e Attigliano sulla A24 roma-teramo code da Vicovaro Mandela alla barriera di Roma Est sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata raccordo anulare sulla diramazione Roma nord rallentamenti da Settebagni al bivio Raccordo Anulare e sulla A12 Roma Tarquinia code tra Santa Severa e Cerveteri sempre per traffico di rientro sulla via Aurelia code da via per c'eri a Palidoro e proseguendo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

viabilit224 roma regione lazio del del 19 07 2026 ore 19 25
© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 19:25
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 07:25Alle prime ore del 19 maggio 2026, alle 7:25, si è diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioViabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 18:25Astral infomobilità hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'autostrada per traffico di ... romadailynews.it

viabilità roma regione viabilità roma regione lazioStadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web