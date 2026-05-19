Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 19 maggio 2026, alle 7:25, si è diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. La redazione di Astral Infomobilità ha pubblicato un servizio riguardante lo stato delle strade e delle principali vie di comunicazione, fornendo informazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi nel territorio. L’aggiornamento si basa sui dati raccolti dal sistema di monitoraggio regionale e viene diffuso regolarmente per informare gli automobilisti e i residenti.

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Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare con le prime cose in carreggiata esterna Tiburtina Prenestina e interna tra Casilina e Appia prima code anche sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale est In quest'ultima direzione sempre in entrata verso Roma Colle sulla Flaminia 3 raccordo anulare in via due ponti in direzione centro stessa situazione sulla via Salaria conosciuto incontro tra Monterotondo Scalo e la diramazione Roma Nord in direzione del raccordo anulare quadrante sud della capitale invece sulla Pontina concentrato i santuari tra Pomezia e Castel Romano in direzione di Roma da Taranto linea Stalin mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 07:25 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla diramazione Roma... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico A1 mento come Lil polso do queste ore del... #Roma #StadioOlimpico #Derby #17maggio ore 12:00 #Roma #Lazio #SerieA modifiche alla viabilità zona #ForoItalico tinyurl.com/5eypz7fu @WazeLazio #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura ancora disagi ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it