Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 18 | 25

Alle 18:25 del 19 luglio 2026, è stato segnalato un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma. La piattaforma Astral Infomobilità ha diffuso le ultime informazioni sul traffico, indicando condizioni di circolazione su alcune arterie autostradali e strade della regione Lazio. Non sono stati riportati incidenti o chiusure, ma si consiglia di consultare i canali ufficiali per eventuali variazioni.

Astral infomobilità hai trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con l'autostrada per traffico di rientro verso Roma sulla A24 roma-teramo code a tratti tra Vicovaro Mandela e la barriera di Roma Est sulla diramazione Roma Sud si sta in fila da Tor Vergata Raccordo Anulare e sulla A12 Roma Tarquinia code tra Santa Severa e Cerveteri ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 19 luglio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo sempre per traffico di rientro sulla via Pontina code a tratti da... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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