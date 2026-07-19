Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 17 | 25
Alle 17:25 del 19 luglio 2026, un incidente sulla A24, strada che collega Roma a Teramo, è stato risolto. La regione Lazio ha comunicato che il servizio di Astral Infomobilità ha aggiornato la situazione e l’incidente non causa più disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sull’incidente o eventuali conseguenze. Il traffico sulla tratta è tornato alla normalità.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente sulla A24 roma-teramo permangono rallentamenti da Castel Madama Tivoli in direzione Roma nella stessa direzione risolto anche lì incidente sulla A12 Roma Tarquinia angolo code tra Cerveteri e Torrimpietra ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 19 luglio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo si sta in coda anche sulla provinciale 601 Litoranea dal primo cancello a Villaggio Tognazzi In entrambe le direzioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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