Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 17 | 25

Notizia in breve

Alle 17:25 del 19 luglio 2026, un incidente sulla A24, strada che collega Roma a Teramo, è stato risolto. La regione Lazio ha comunicato che il servizio di Astral Infomobilità ha aggiornato la situazione e l’incidente non causa più disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sull’incidente o eventuali conseguenze. Il traffico sulla tratta è tornato alla normalità.