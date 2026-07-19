Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 17 | 25

Da romadailynews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 17:25 del 19 luglio 2026, un incidente sulla A24, strada che collega Roma a Teramo, è stato risolto. La regione Lazio ha comunicato che il servizio di Astral Infomobilità ha aggiornato la situazione e l’incidente non causa più disagi alla viabilità. Non sono stati segnalati ulteriori dettagli sull’incidente o eventuali conseguenze. Il traffico sulla tratta è tornato alla normalità.

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