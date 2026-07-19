Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 16 | 25
Alle 16:25 del 19 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo. Il traffico sulla carreggiata è rallentato, con code che si estendono in entrambe le direzioni. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni. La circolazione è bloccata in alcuni tratti, e si consiglia di evitare l’area o di percorrere rotte alternative. La situazione resta monitorata dalle autorità.
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla A24 Roma Teramo che c'è a Code da Castel Madama a Tivoli in direzione Roma si transita su carreggiata ridotta per Chi ha diretto a Roma prestare attenzione alle deviazioni sul posto nella stessa direzione un altro incidente sulla A12 Roma Tarquinia crea code tra Cerveteri e Torrimpietra sulla A1 Firenze Roma prestare attenzione per un incendio al fumo in carreggiata tra Guidonia Montecelio e bivio A1 diramazione Roma nord ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 19 luglio sull'autostrada fino alle ore 22 È... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 16:25Alle 16:25 del 7 luglio 2026, un incidente è stato segnalato sulla rete di viabilità della regione Lazio.
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