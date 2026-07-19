Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 16 | 25

Notizia in breve

Alle 16:25 del 19 luglio 2026, si segnala un incidente sulla A24 Roma-Teramo. Il traffico sulla carreggiata è rallentato, con code che si estendono in entrambe le direzioni. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni. La circolazione è bloccata in alcuni tratti, e si consiglia di evitare l’area o di percorrere rotte alternative. La situazione resta monitorata dalle autorità.