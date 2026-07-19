Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 15 | 25

La circolazione sulla rete stradale di Roma e del Lazio è attualmente regolare. A comunicarlo è Astral Infomobilità, che segnala nessuna interruzione o rallentamento su arterie principali. La situazione del traffico rimane stabile, senza incidenti o lavori in corso che possano influire sulla viabilità. La rete stradale si presenta scorrevole alle ore 15:25 del 19 luglio 2026, con condizioni di circolazione normali in tutta la regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione al momento è scorrevole sulle principali strade autostrade della nostra regione fatta eccezione per le code sulla provinciale 601 Litoranea del primo cancello a Villaggio Tognazzi In entrambe le direzioni è un incidente sulla A24 Roma Teramo che crea code da Castel Madama a Tivoli in direzione Roma ricordiamo che nella giornata di oggi domenica 19 luglio sulle autostrade fino alle ore 22 È attivo il divieto di circolazione dei mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo Cambiamo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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