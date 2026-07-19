Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 13 | 25
Il 19 luglio 2026 alle 13:25, Astral Infomobilità ha comunicato che la viabilità nella regione Lazio, inclusa Roma, è attualmente regolare. La circolazione su strade e autostrade è senza particolari criticità o blocchi. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano influenzare il traffico. La situazione resta stabile e senza variazioni rispetto alle condizioni precedenti.
Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione attuale e regolare sulla rete viaria regionale ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Pontina a causa di un veicolo in panne tra Pomezia nord e Castel Romano in direzione Roma e sulla provinciale 101 Litoranea dal Lido di Ostia Campo Ascolano In entrambe le direzioni Cambiamo argomento il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana proseguono gli interventi di riqualificazione della Stazione Lepanto che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto e i treni della linea a transiteranno senza effettuare la... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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