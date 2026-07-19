Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 13 | 25

Notizia in breve

Il 19 luglio 2026 alle 13:25, Astral Infomobilità ha comunicato che la viabilità nella regione Lazio, inclusa Roma, è attualmente regolare. La circolazione su strade e autostrade è senza particolari criticità o blocchi. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano influenzare il traffico. La situazione resta stabile e senza variazioni rispetto alle condizioni precedenti.