Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 13 | 25

Da romadailynews.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 19 luglio 2026 alle 13:25, Astral Infomobilità ha comunicato che la viabilità nella regione Lazio, inclusa Roma, è attualmente regolare. La circolazione su strade e autostrade è senza particolari criticità o blocchi. Non sono stati segnalati incidenti o lavori in corso che possano influenzare il traffico. La situazione resta stabile e senza variazioni rispetto alle condizioni precedenti.

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