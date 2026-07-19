Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 12 | 25

Notizia in breve

Alle 12:25 del 19 luglio 2026, la regione Lazio ha comunicato problemi di circolazione sulla rete stradale. La società Astral Infomobilità ha segnalato che la viabilità presenta irregolarità e difficoltà di circolazione. La situazione è stata aggiornata attraverso il servizio di informazione sulla mobilità, senza dettagli specifici sulle aree coinvolte o le cause.