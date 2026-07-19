Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 12 | 25
Alle 12:25 del 19 luglio 2026, la regione Lazio ha comunicato problemi di circolazione sulla rete stradale. La società Astral Infomobilità ha segnalato che la viabilità presenta irregolarità e difficoltà di circolazione. La situazione è stata aggiornata attraverso il servizio di informazione sulla mobilità, senza dettagli specifici sulle aree coinvolte o le cause.
Astral infomobilità per i trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione attuale irregolare sulla rete viaria regionale ad eccezione dei rallentamenti sulla provinciale 601 Litoranea dal Lido di Ostia a Campo Ascolano In entrambe le direzioni cambiamo il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana proseguono gli interventi di riqualificazione della Stazione Lepanto che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto e i treni della II a transiteranno senza effettuare la fermata in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano chiudiamo con il trasporto ferroviario... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 19:25Alle 19:25 del 12 luglio 2026, Astral infomobilità ha pubblicato aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 07:25Alle 7:25 del 19 luglio 2026, il servizio di Astral Infomobilità segnala traffico intenso sul raccordo in carreggiata esterna tra Pontina e due sensi.
Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.
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