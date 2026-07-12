Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 19 | 25

Alle 19:25 del 12 luglio 2026, Astral infomobilità ha pubblicato aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e Lazio. Il servizio fornisce informazioni sui rientri da fine settimana, con indicazioni sulla situazione del traffico e eventuali disagi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio proseguono rientri da fine settimana sulle principali strade autostrade in direzione della città Iniziamo dalla 12 dove si procede a rilento tra Cerveteri e Torrimpietra proseguendo in direzione Roma code sull'Aurelia trara 9 Castel di Guido e più avanti tra Malagrotta il raccordo code di rientro anche sulla A24 roma-teramo tra Vicovaro e Castel Madama e prosegui all'altezza della barriera di Roma Est stessa situazione sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova il raccordo sempre in direzione raccordo code sulla Pontina tra Castel... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-07-2026 ore 12:25Alle ore 12:25 del 7 luglio 2026, si segnalano disagi alla circolazione nel territorio di Roma e del Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-07-2026 ore 07:25Alle 07:25 del 12 luglio 2026, la situazione della viabilità sulla rete stradale di Roma e del Lazio risultava regolare.

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Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

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