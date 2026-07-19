Il servizio di Astral infomobilità riferisce che alle 8:25 del 19 luglio 2026 la circolazione sulla rete stradale della regione Lazio è regolare. Non sono segnalati disagi o interruzioni nel traffico. La comunicazione si rivolge agli utenti che si spostano in zona, fornendo aggiornamenti sulla viabilità. Nessuna informazione aggiuntiva sui motivi o su eventuali interventi in corso.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regolare sulle principali strade e autostrade del territorio regionale ad eccezione dei rallentamenti sulla statale Aurelia tra Torrimpietra e centro Tre Denari in direzione Civitavecchia per il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana proseguono gli interventi di riqualificazione della Stazione Lepanto che resterà chiusa fino al prossimo 30 agosto e i treni della linea transiteranno senza effettuare la fermata in alternativa è possibile utilizzare la vicina stazione Ottaviano chiudiamo con il... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-07-2026 ore 08:25

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 07:25Alle prime ore del 8 luglio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio presenta alcune criticità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 19:10Alle 19:10 del 8 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale di Roma e del Lazio.

Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-07-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-07-2026 ore 19 | 40.

La Regione estende le restrizioni orarie per proteggere dal sole cocente altre fasce di lavoratori a rischio. #Roma #Latina #Lazio #AltreNotizie #InPrimoPiano #RegioneLazio #ordinanza #emergenzacaldo x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-07-2026 ore 19:40Astral infomobilità un saluto un servizio della regione Lazio sul raccordo in carreggiata esterna ode tra Pontina e due sensi per traffico intenso sulla ... romadailynews.it

Stadio della Roma, anche la Regione Lazio approva il PFTELo stadio della Roma riceve il parere positivo della Regione Lazio al PFTE. Si tratta di uno step fondamentale. siamolaroma.it