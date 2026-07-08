Alle 19:10 del 8 luglio 2026, il servizio di Astral infomobilità segnala traffico intenso sulla rete stradale di Roma e del Lazio. La segnalazione riguarda diverse arterie principali, con code e rallentamenti visibili in più punti. La situazione si presenta stabile, ma si consiglia di prestare attenzione agli eventuali aggiornamenti e di pianificare percorsi alternativi. Nessun incidente o chiusura è stato comunicato al momento.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in ancora disagi a causa di un incidente altezza Pomezia con lunghi incolonnamenti sulla via Pontina a partire da via Laurentina in direzione di Latina poi traffico intenso sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare Laurentina e Tuscolana un incidente sullo stesso tratto complica la situazione e rallentamenti segnalati sulla via Salaria all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro e ricordiamo che sono chiuse le centrali per lavori di ripristino del cavalcavia di inversione... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 19:10

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

Notizie e thread social correlati

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 09:10Alle 09:10 di questa mattina, si segnala un incidente sulla viabilità della regione Lazio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 10:25Alle 10:25 del 8 luglio 2026, si segnala traffico sul raccordo anulare nella zona di Roma, secondo il servizio Astral infomobilità.

Temi più discussi: Stadio della Roma, Rocca: Tor Vergata era l’area ideale. Su Pietralata chiede garanzie per ospedale e viabilità; Stadio della Roma, parla Rocca: Servono garanzie su acustica e viabilità; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 09 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2026 ore 08 | 40.

Brutta davvero l’invidia @roccapresidente Da un laziale ce lo aspettiamo però. @RegioneLazio #StadioDellaRoma x.com

Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-07-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Bentrovati con l'informazione con il traffico in tempo reale di Astral infomobilità servizio della regione Lazio in ... romadailynews.it

Stadio della Roma, Rocca: Acustica e viabilità non sono aspetti negoziabiliIl presidente della Regione Lazio Francesco Rocca interviene così sul nuovo impianto dei giallorossi. Ecco le sue parole. siamolaroma.it