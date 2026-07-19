Via D' Amelio Mattarella Restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà

Due mesi dopo la strage di Capaci, un altro attentato ha colpito via D'Amelio. La cattura di un uomo coinvolto è avvenuta nel corso delle indagini, che hanno portato a sequestri di armi e documenti. Le forze dell'ordine hanno effettuato perquisizioni in diverse zone, riscontrando elementi utili alle indagini. La polizia ha confermato l’arresto di un sospetto legato all’attentato.

ROMA (ITALPRESS) – “La strage di via D'Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani. Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. A trentaquattro anni dall'eccidio restano intatti i nostri sentimenti di solidarietà e di vicinanza con i familiari di tutti coloro – uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni – che hanno difeso la nostra comunità dal cancro mafioso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Mafia, Mattarella: Disegno eversivo di via D'Amelio sconfitto #mafia x.com

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