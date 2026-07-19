Il presidente della Repubblica ha affermato che Borsellino e Falcone sono simboli della riscossa civile del Paese. Ha ricordato che la strage di via D'Amelio, avvenuta due mesi dopo quella di Capaci, ha profondamente segnato il Paese. L’evento è stato definito il punto culminante di un disegno eversivo volto a minare le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani.

La strage di via D'Amelio, «due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani». Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel 34esimo anniversario della strage di via D'Amelio. Il capo dello Stato continua: «Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Mattarella: «Borsellino e Falcone simboli della riscossa civile del Paese. Sconfitto il disegno eversivo di via D'Amelio»

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