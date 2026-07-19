Mafia | Mattarella il disegno eversivo di via D’Amelio è stato sconfitto

Da ilsole24ore.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due mesi dopo l’attentato di Capaci, la strage di via D’Amelio ha colpito profondamente il Paese. La bomba ha ucciso un magistrato e altri agenti di scorta, segnando un momento di svolta nella lotta contro la mafia. È stato affermato che quell’attacco rappresentava un tentativo di sovvertire le istituzioni democratiche e la libertà degli italiani, ma il disegno eversivo è stato sconfitto.

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“La strage di via D’Amelio, due mesi dopo quella di Capaci, ha segnato in profondità la coscienza del Paese. Rappresentò il culmine di un disegno eversivo che mirava a piegare le istituzioni democratiche e la stessa libertà degli italiani”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Con il “contributo” di “uomini e donne delle forze di polizia, della magistratura, delle istituzioni”, quel “disegno eversivo” è “stato sconfitto. La Repubblica ha dimostrato di essere più forte. Catturando e condannando carnefici e mandanti”. “Paolo Borsellino pagò con la vita il proprio impegno di magistrato, e con lui vennero uccisi cinque servitori dello Stato, i cui nomi sono iscritti per sempre nella memoria della Repubblica: Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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