Via D’Amelio Mattarella | Il disegno eversivo della strage sconfitto lo Stato è più forte

Notizia in breve

A Palermo si sono aperte le commemorazioni per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi nella strage di via D’Amelio. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il disegno eversivo dietro l’attentato è stato sconfitto e che lo Stato è più forte. Alla caserma Lungaro, sono intervenuti anche i familiari delle vittime, tra cui un superstite che ha commentato sulla complessità dell’attentato.