Via D’Amelio Mattarella | Il disegno eversivo della strage sconfitto lo Stato è più forte

Da palermo.repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Palermo si sono aperte le commemorazioni per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi nella strage di via D’Amelio. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il disegno eversivo dietro l’attentato è stato sconfitto e che lo Stato è più forte. Alla caserma Lungaro, sono intervenuti anche i familiari delle vittime, tra cui un superstite che ha commentato sulla complessità dell’attentato.

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A Palermo al via le commemorazioni per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il superstite Vullo: “Menti raffinatissime dietro quella bomba”. Alla caserma Lungaro, Manfredi Borsellino. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

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