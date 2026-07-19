Via D’Amelio Mattarella | Il disegno eversivo della strage sconfitto lo Stato è più forte
A Palermo si sono aperte le commemorazioni per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta uccisi nella strage di via D’Amelio. Il presidente della Repubblica ha dichiarato che il disegno eversivo dietro l’attentato è stato sconfitto e che lo Stato è più forte. Alla caserma Lungaro, sono intervenuti anche i familiari delle vittime, tra cui un superstite che ha commentato sulla complessità dell’attentato.
A Palermo al via le commemorazioni per Paolo Borsellino e gli agenti della scorta. Il superstite Vullo: “Menti raffinatissime dietro quella bomba”. Alla caserma Lungaro, Manfredi Borsellino. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it
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