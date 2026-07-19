Via Balzella scritta contro Vannacci | Non è dissenso né una bravata

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una contestazione politica sui muri della città accende la polemica. Al centro della vicenda c’è una scritta comparsa in via Balzella, all’esterno di un deposito di proprietà di Romagna Acque: "Vannacci appeso". Una frase che ricorda anche la fine di Benito Mussolini. L’episodio ha suscitato la reazione di Francesco Minutillo, membro dell’assemblea nazionale di Futuro Nazionale e referente del Comitato Forlì 93, che contesta non solo il gesto in sé, ma anche l’assenza di reazioni da parte del panorama politico locale. Secondo Minutillo, la gravità dell’atto risiede nella natura stessa delle parole utilizzate: "Si tratta di un’espressione che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

via balzella scritta contro vannacci non 232 dissenso n233 una bravata
© Ilrestodelcarlino.it - Via Balzella, scritta contro Vannacci: "Non è dissenso né una bravata"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il cortile di casa imbrattato con le feci, spunta anche la scritta ?morte?. Risveglio choc per una famiglia di Montecarotto. Bravata o intimidazione?

Sassaiola contro i bagnanti sulle rive del torrente Bitto: “Lanciate pietre dal ponte. Questa non è una bravata”Sul torrente Bitto, alcune persone hanno lanciato pietre dai ponti verso i bagnanti.

Argomenti più discussi: Via Balzella, scritta contro Vannacci: Non è dissenso né una bravata; Scritta contro Vannacci a Forlì. Minutillo (Futuro Nazionale): Fatto grave, colpisce il silenzio della sinistra; La scritta Vannacci appeso appare in città, Fn: Fatto grave, il silenzio della sinistra è assordante; Vannacci appeso su un muro a Forlì, Minutillo (FN) chiede la cancellazione.

via balzella via balzella scritta controVia Balzella, scritta contro Vannacci: Non è dissenso né una bravataUna contestazione politica sui muri della città accende la polemica. Al centro della vicenda c’è una scritta comparsa in via Balzella, all’esterno di un deposito di proprietà di Romagna Acque: ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web