Via Balzella scritta contro Vannacci | Non è dissenso né una bravata
Una contestazione politica sui muri della città accende la polemica. Al centro della vicenda c’è una scritta comparsa in via Balzella, all’esterno di un deposito di proprietà di Romagna Acque: "Vannacci appeso". Una frase che ricorda anche la fine di Benito Mussolini. L’episodio ha suscitato la reazione di Francesco Minutillo, membro dell’assemblea nazionale di Futuro Nazionale e referente del Comitato Forlì 93, che contesta non solo il gesto in sé, ma anche l’assenza di reazioni da parte del panorama politico locale. Secondo Minutillo, la gravità dell’atto risiede nella natura stessa delle parole utilizzate: "Si tratta di un’espressione che... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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