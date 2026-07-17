Sul torrente Bitto, alcune persone hanno lanciato pietre dai ponti verso i bagnanti. Un testimone ha raccontato di aver visto un sasso passare a pochi centimetri dal volto di una persona che stava riposando al sole. La scena è avvenuta in pieno giorno, creando panico tra chi si trovava sulla riva. La polizia sta indagando sull’accaduto, che potrebbe aver causato ferite o danni.

Morbegno (Sondrio), 17 luglio 2026 – “ Poteva trasformarsi in una tragedia, soprattutto per una persona che stava tranquillamente prendendo il sole e si è vista arrivare un sasso a pochi centimetri dal viso!”. Ha utilizzato la via più veloce, quella del web, la donna che sul gruppo Facebook “Sei di Morbegno se.” ha messo in guardia coloro che sono soliti andare in cerca di frescura in riva al Bitto. Il racconto. Lo ha fatto dopo essere stata testimone oculare di quella che, a tutti gli effetti, è stata a suo dire una “pioggia di sassi”. E la grandine non c’entra. “Domenica mi trovavo sul greto sotto la nuova passerella – ha scritto Ombretta C. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sassaiola contro i bagnanti sulle rive del torrente Bitto: “Lanciate pietre dal ponte. Questa non è una bravata”

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