MONTECAROTTO La parola “dead”, morte, scritta a terra con le feci. Poco distante una croce, altri segni sparsi sul pavimento esterno e alcuni sacchetti con escrementi gettati nella piscina. È la scena che una famiglia olandese, residente da mesi a Montecarotto, si è trovata davanti ieri mattina nel giardino di casa. A scoprire tutto è stato Thom, il marito di Sabrina Lommers. Qualcuno, secondo quanto riferito dalla famiglia, sarebbe entrato nella proprietà privata durante la notte o nelle prime ore del mattino, scavalcando la recinzione e imbrattando il cortile. Il racconto «Siamo sconvolti», racconta Sabrina, 37 anni, originaria di Amstelveen, nei Paesi Bassi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il cortile di casa imbrattato con le feci, spunta anche la scritta ?morte?. Risveglio choc per una famiglia di Montecarotto. Bravata o intimidazione?

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