Al centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria si è disputata l’amichevole tra Hellas Verona e Rovereto, con i gialloblù che hanno vinto per 8-1. Durante l’incontro, i tifosi hanno esposto uno striscione in omaggio a Osvaldo Bagnoli, ex allenatore del squadra, scomparso due giorni prima all’età di 91 anni.

Al centro sportivo 'La Pineta' di Folgaria si gioca Hellas Verona-Rovereto, prima amichevole stagionale dei gialloblù. I tifosi presenti hanno omaggiato con uno striscione il mister Osvaldo Bagnoli, venuto a mancare due giorni fa all'età di 91 anni. "Condottiero silenzioso storia e leggenda di questa città: Osvaldo Bagnoli, Verona ti rende onore!". Prima dell'inizio della gara c'è stato un minuto di raccoglimento per omaggiare l'allenatore campione d'Italia con il Verona, martedì ci saranno i funerali alla Basilica di San Zeno. Alla prima panchina della sua seconda esperienza in gialloblù, mister Marco Baroni si presenta con un 4-2-3-1 dinamico, composto dai nuovi acquisti Leali in porta e Korac in difesa. 🔗 Leggi su Hellas1903.it

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© Hellas1903.it - Verona, 8-1 al Rovereto. Omaggio dei tifosi gialloblu a Osvaldo Bagnoli

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Temi più discussi: Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anni; Addio a Osvaldo Bagnoli, allenatore dello storico scudetto del Verona; Lutto nel mondo del calcio, è morto Osvaldo Bagnoli; È morto Osvaldo Bagnoli: l'allenatore del Verona dello scudetto aveva 91 anni.

Addio a Osvaldo Bagnoli, l'uomo che nel 1985 anticipò di trent'anni l'impresa del Leicester vincendo lo scudetto col Verona sconfiggendo Maradona e Zico, Falcao e Platini, Rummenigge e Socrates All'età di 91 anni se n'è andato l'allenatore che più ancora di x.com

Osvaldo Bagnoli, the coach who led Verona to the Scudetto, has died at 91. reddit

Verona straripante in amichevole, 8-1 sul Rovereto. L'omaggio dei tifosi a Osvaldo BagnoliMinuto di silenzio, Volpati depone i fiori sotto lo striscione dedicato al mister, poi la partita: in gol Suslov, Sarr, Bowie, Bradaric, Kastanos, Isaac e Vermesan ... msn.com

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