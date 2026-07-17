È morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo scudetto all’Hellas Verona. Il tecnico era ricoverato all’ospedale Borgo Roma di Verona, dove è deceduto a causa di una malattia. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel calcio italiano.

Il calcio italiano piange la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore dello scudetto dell’Hellas Verona del 1985. Il tecnico è morto all’età di 91 anni presso l’ospedale Borgo Roma della città scaligera, dove era ricoverato a causa di una malattia. Con il decesso del “Mago della Bovisa” scompare un professionista stimato, il cui nome resterà per sempre scritto nella leggenda del calcio italiano. Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, leggendario allenatore dello scudetto del Verona L'impresa storica del 1985 e la nascita del mito del "Mago della Bovisa" La carriera di Osvaldo Bagnoli Morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, leggendario... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Osvaldo Bagnoli morto all'ospedale Borgo Roma di Verona, l'allenatore dello scudetto gialloblù aveva 91 anni

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Addio a Osvaldo Bagnoli, è morto l’allenatore dello storico scudetto del Verona: aveva 91 anniE’ morto all’età di 91 anni l’allenatore che nel 1985 portò lo Hellas Verona a conquistare il suo primo e unico scudetto.

Morto Osvaldo Bagnoli, l’allenatore dello storico scudetto dell’Hellas Verona: aveva 91 anniÈ deceduto all’età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, allenatore noto per aver guidato l’Hellas Verona alla vittoria dello scudetto nella stagione 1984-1985.

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