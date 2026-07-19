Un calciatore francese ha commentato negativamente la sua prestazione nei primi 45 minuti di una partita, definendoli inaccettabili e indicando di voler discutere con il proprio allenatore. La nazionale francese ha concluso il Mondiale con una sconfitta nella partita per il terzo posto. Durante il torneo, uno dei giocatori più in evidenza ha avuto una prestazione deludente, contribuendo alla sconfitta complessiva della squadra.

La Francia saluta il Mondiale nel modo più triste, perdendo malamente anche la finalina e, per una volta, anche uno dei suoi protagonisti più luccicanti stecca. Rabiot non lascia segni nel match contro l'Inghilterra, ma pronuncia parole interessanti sul Milan nel dopogara dopo aver lanciato uno strale diretto a qualche suo compagno nei Bleus: "Siamo entrati in campo in maniera inammissibile in questo primo tempo. Ho visto comportamenti da parte di alcuni giocatori che non avevo mai visto fino a oggi". "Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Rabiot: "Primi 45' inammissibili, mai visto certi comportamenti. Riparto dal Milan, parlerò con Amorim e..."

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