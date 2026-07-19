Adrien Rabiot ha criticato i compagni di squadra della nazionale francese, accusandoli di avere comportamenti inaccettabili. La sua reazione deriva da una situazione di frustrazione legata a episodi specifici durante il periodo recente. Rabiot ha espresso pubblicamente il suo disappunto, sottolineando che anche chi svolge un ruolo più umile in campo ha il diritto di reagire. La sua presa di posizione si aggiunge a una serie di tensioni all’interno del gruppo.

Adrien Rabiot non ci sta. Per una volta anche chi per vocazione corre in mezzo al campo consentendo agli altri di fare i fenomeni, ha il diritto di sfogarsi, di tirare fuori la sua rabbia. Il giocatore del Milan (che - come tutti sanno - Max Allegri porterebbe con estremo piacere al Napoli) lo ha fatto nella notte italiana, dopo la sconfitta della sua Francia nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Inghilterra: “Abbiamo cominciato il primo tempo in maniera abbastanza vergognosa. Ho visto comportamenti da parte di alcuni giocatori che non mi era mai capitato di vedere fino a oggi. Questo è stato deprimente, perché era l’ultima occasione per chiudere il Mondiale in maniera dignitosa”. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Rabiot non ci sta e si scaglia contro i compagni della Francia: "Comportamenti inammissibili da parte di alcuni"

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