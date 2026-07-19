Una donna di 20 anni, incinta, ha chiesto aiuto in un bar di Padova, affermando che il marito voleva ucciderla. La donna ha raccontato di essere stata picchiata e costretta a prostituirsi dal marito. Dopo aver ottenuto assistenza, è riuscita a far arrestare l'uomo. La donna ha poi fornito dettagli sulle violenze subite, che hanno portato all’arresto del coniuge.

«Aiutatemi, vi prego. Mio marito vuole uccidermi». È riuscita a pronunciare solo poche parole prima di crollare in lacrime davanti al bancone di un bar del quartiere Sacro Cuore a Padova. È finito così, nella tarda mattinata di giovedì scorso, l’incubo di una ventenne romena al quinto mese di gravidanza che, secondo quanto ricostruito dalla polizia, da tempo viveva prigioniera del marito, costretta a prostituirsi, picchiata con ferocia e isolata da chiunque potesse aiutarla. Per l’uomo, un connazionale di 26 anni, si sono aperte le porte del carcere con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sfruttamento della prostituzione. La giovane, sfinita da continui soprusi e violenze, ha trovato il coraggio di fuggire quando il marito, dopo l’ennesima notte di maltrattamenti, si è addormentato. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Ventenne incinta picchiata e costretta a prostituirsi dal marito: la donna fugge e lo fa arrestare

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